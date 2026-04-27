KKKA'dan hayatını kaybeden gencin cenaze namazı araç başında kıldırıldı
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, memleketi Zile'de toprağa verildi. Bulaş riskine karşı alınan önlemler kapsamında cenaze namazının araç başında kılındı ve naaş araçtan indirilmedi. Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanan ve vücuduna kene yapıştığı belirlenen S.G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan S.G., yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı belirlenen genç, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen S.G., yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze namazı araç başında kılındı
Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından S.G., köy mezarlığında defnedildi.
Tören sırasında alınan tedbirler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması dikkat çekti. Yetkililerin, bulaş riskine karşı önlem aldığı değerlendirildi.