Yurtta sağanak alarmı: Gök gürültülü yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Güney, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da Konya çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, Doğu Anadolu’da Bingöl ve çevresiyle birlikte bölgenin doğusunda da benzer şekilde yağış geçişleri görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Sis ve pus etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüşe neden olabilecek bu durum nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski devam ediyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sıcaklık kuzeyde düşüyor

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneybatı kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgelere göre öne çıkan hava durumu

Marmara ve Ege’nin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Ege’nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde sağanak yağış görülecek. Akdeniz’de özellikle iç kesimlerde yağış geçişleri beklenirken, Karadeniz genelinde bulutlu hava ve yer yer sis etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise günün ilerleyen saatlerinde yağışlar yer yer kuvvetlenecek.