TOKİ İstanbul başvuru numarası, sırası öğrenme nasıl yapılır?

Milyonların beklediği İstanbul TOKİ kura çekilişi 25 Nisan'da başladı ve bugün sona eriyor. Ev sahibi olmak için hayal kuranlar TOKİ'nin canlı yayının pürdikkat talip ediyor. Burada en önemli hususlardan biri başvuru numarası... Mega kentte yaşayanlar sırayı öğrenebilmek için "TOKİ İstanbul başvuru numarası nasıl öğrenilir" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

TOKİ başvuru numarası öğrenme

İstanbul'da milyonlarca kişi 5 bin lira başvuru ücreti verdi ve dekont aldı. Başvuru numarası bu dekont üzerinde yazıyor. Öte yandan İstanbullular https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html adresinden kura listesini inceleyerek başvuru numarasını öğrenebilmekte...

İstanbul TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul 100 bin konut TOKİ kura sonucu için bir saat belirtilmedi. Sonuçların bugün veya yarın ilan edilmesi bekleniyor. Vatandaşlar TOKİ resmi sitesi veya e-Devlet 'Kura Sonucu Sorgulama' ekranından sonuçlara ulaşabilecek.