TOKİ başvuru iade ne zaman yatacak? Para iadesi ne zaman yatar?
Yüz yılın projesinde 500 bin kişi hak sahibi oldu. İstanbul'da da 100 bin kişi kura sonucu belli oldu. Şimdi kurada ismi çıkmayanlar para iadesinin hesaba yatacağı tarihi merak ediyor. Sıklıkla "TOKİ başvuru iade ne zaman yatacak" sorusu geliyor.
TOKİ başvuru iade kaç gün içinde yapılacak?
İstanbullular için kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra iade süreci başlıyor. İade ücretini ATM, şube ya da mobil bankacılık üzerinden alabilirsiniz.
