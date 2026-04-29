DMM’den dikkat çeken kura açıklaması: Asılsız iddialara itibar etmeyin

DMM’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki 100 bin sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarında asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi. Kura sürecinin şeffaflık ilkesiyle yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, tüm çekilişlerin canlı yayınlandığı ve sonuçların noter onayıyla kesinleşerek resmi kanallardan duyurulduğu ifade edildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

✅ Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

✅ 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

✅ Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

✅ Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

✅ Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.