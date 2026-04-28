Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvuru hangi tarihte başlayacak?
Yüz binlerin gözü Adalet Bakanlığında... Sözleşmeli personel alım ilanı için adaylar sırada bekliyor. Bakanlığın sosyal medya mecraları ve resmi sitesi kontrol edilirken cevap aranan soru "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.
Emeklilik güvencesi ve çeşitli yan haklar nedeniyle yüz binler bakanlığın bünyesinde çalışmak istiyor. Yakın zamanda ise Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle adaylar sürekli araştırma içerisinde... Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı işçi ve sözleşmeli memur alımı için tarihler netleşmedi. Gözler mayıs ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda...
Bir önceki alımlarda branşlar şöyleydi:
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)
Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen ve Tekniker
Hemşire ve Sağlık Teknikeri
Psikolog ve Sosyal Çalışmacı
Mühendis ve İstatistikçi
İşaret Dili Tercümanı
Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)