Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı, başvuru hangi tarihte başlayacak?

Emeklilik güvencesi ve çeşitli yan haklar nedeniyle yüz binler bakanlığın bünyesinde çalışmak istiyor. Yakın zamanda ise Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. Tarihlerin netleşmemesi nedeniyle adaylar sürekli araştırma içerisinde... Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı işçi ve sözleşmeli memur alımı için tarihler netleşmedi. Gözler mayıs ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda...

Bir önceki alımlarda branşlar şöyleydi:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)