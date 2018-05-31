AKM'nin yıkımı tamamlandı
AKM projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışması tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması tamamlandı. Yıkım çalışmalarından sonra hafriyatı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
AKM'nin yıkımına şubat ayında başlanmıştı.
Kaynak: AA