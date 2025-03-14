AKOM’dan kritik uyarı! İstanbul’da hava sertleşiyor: Önce fırtına, sonra kar...
İstanbul'a kar geliyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) açıklamasına göre, pazar günü lodosun fırtına seviyesine ulaşması beklenirken, pazartesiden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları hızla düşürecek. 19-20 Mart'ta ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun şiddetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceğini duyurdu.
Kar yağışı bekleniyor
Pazartesi gününden itibaren Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kentte sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi. Açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri, yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı mevcut" ifadeleri yer aldı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-8 derece altında!
AKOM’un tahminlerine göre, İstanbul'da 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşulları etkili olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek.