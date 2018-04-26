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Akşener ile Karamollaoğlu'ndan sürpriz görüşme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Akşener ile Karamollaoğlu kurmaylarından ayrı baş başa görüştü.

Akşener ile Karamollaoğlu'ndan sürpriz görüşme
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24 Haziran'da gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesi SP Lideri Temel Karamollaoğlu, iki gün önce ziyaret ettiği İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i sürpriz bir şekilde bir kez daha ziyaret etti.

Her iki lider bir önceki ziyarete göre bu kez baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Karamollaoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: DHA

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