Akşener'den kıraathane ve Kanal İstanbul eleştirisi

08 Haziran 2018

İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Rize’de halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Hatay'da açıkladığı 'Millet Kıraathanesi' projesini eleştiren Akşener, "Çılgın projeler var, havalarda uçuşuyor. Kanal İstanbul 65 milyar dolara mal oluyor. Diyorum ki Sayın Erdoğan 65 milyar dolar oraya yatırılacak, buradan Türkiye’ye, Rize’ye hangi gelir getirilecek? Yeni bir fikir getirdi şimdi. Kahve açacak kahve. Milletin cebine para koyacağına kahve açıyor. Siz biliyor musunuz kahveler ikiye ayrılır. Biri emekli kahvesidir, biri de genç kahvesidir. Emekli kahvesinde sohbet yapılır, ezan beklenir, namaza gidilir. Peki biliyor musunuz siz kahvelerde emekliler 5 saat oturup, 3 saat oturup bir çay, iki çay zor içiyor. Kardeşim kahve açacağına koy emeklinin parasını cebine, canı nerede isterse orada parayı verip çay içsin. Gençler için, onlar analarının babalarının karşısında boyun eğmesin, gençlere iş ver, istihdam ver. O çocuklara imkân sağla ve kahveden kurtar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır rakiplerini kendisinin belirlediğini iddia eden Akşener, "Karşısına ilk kez şerbetli gelin çıktı" diyerek eşinin Erdoğan’ın memleketi Rize’den olduğunu hatırlattı. Akşener, “Rize’yi şu anda dünya tanıyor. Ne Rize imiş be, Tayyip Bey Rizeli, Muharrem Bey’in annesi Rizeli, bense Rize’nin geliniyim. Sizin abiniz yalnız vallahi has Rizeli. Anasıyla, babaannesi ile beni aynı evde oturttu. Hem babaannesi, hem anası, bunu başarabilen var mı? Dolayısıyla ben daha bir yük kaldıran şahıs olarak geline de azıcık kıyak istiyorum. Bugüne kadar Sayın Erdoğan rakiplerini seçti, onları kum torbasına çevirdi, canı istediği gibi davrandı. 16 yıldır kazandı ama karşısına ilk kez şerbetli bir gelin çıktı şimdi. Bir türlü düzen tutmuyor ve gelinin önünü kesmek, partisini seçimin dışarısında bırakmak için bu iş yapıldı ama sonuçta hep birlikte biz seçime giriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA