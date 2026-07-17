AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımı üzerine re'sen başlatılan soruşturmada Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mahruki, savcılıkta ifade verdi. Savcılık, Mahruki'yi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.