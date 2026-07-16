Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, yeni gelişme var mı?
25 yaş üstü hurda araç sahiplerinin gözü uzun zamandır hükümette... Konu aylardır gündemde ve her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Araç almak isteyenler haftalardır aynı soruyu soruyor: Hurda Teşviki Yasası ne zaman çıkacak?
Hurda Teşviki Yasası için vatandaşlar bekleyiş içerisinde... Otomobil alacakların birçoğu yasadan yaralanıp daha ucuz araç almak istiyor. Sürekli konu takip ediliyor ve "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusu geliyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
16 Temmuz 2026 Perşembe Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter