Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, yeni gelişme var mı?

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Hurda Teşviki Yasası için vatandaşlar bekleyiş içerisinde... Otomobil alacakların birçoğu yasadan yaralanıp daha ucuz araç almak istiyor. Sürekli konu takip ediliyor ve "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusu geliyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

16 Temmuz 2026 Perşembe Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kulislerde de konuya ilişkin güçlü bir beklenti oluşmuş değil. Yakın zamanda hükümet kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter