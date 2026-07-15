Çanakkale açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.15'te kaydedilen depremin merkez üssü Ege Denizi'nde, Ayvacık ilçesine 37,72 kilometre mesafede belirlendi.
Depremin 13,03 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 15, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [37.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-07-15
Saat:22:15:19 TSİ
Enlem:39.35067 N
Boylam:25.6605 E
Derinlik:13.03 km
Detay:https://t.co/CdJDtV8S84@afadbaskanlik
Kaynak: HABER MERKEZİ