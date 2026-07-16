Akademi Giriş Sınavı: AGS sınav yerleri açıklandı... ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

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2026-AGS ve 2026-ÖABT, 26 Temmuz'da uygulanacak. Bugün ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken kurum beklenen açıklamayı az önce yaptı.

2026 AGS sınav yerleri açıklandı

ÖSYM son dakika yaptığı açıklamada "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.

AGS sınav yerleri için tıklayınız

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.