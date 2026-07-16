Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın paylaştığı gözaltı listesinde Sıla, Fatih Aksoy, Ayşe Nur Balcı, Volkan Büyükhanlı gibi isimler var.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında popçu Sıla, yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alındı.
1-İlyas Yalçıntaş
2-Mehmet Fatih Aksoy
3-Ateş İnce
4-Öner Faruk Işık
5-Şefik Ömer Dolman
6-Aybüke Albere
7-Ayşe Nur Balcı
8-İrem Haznedar
9-Orhan Yıldı
10-Burak Çelik
11-Volkan Büyükhanlı
12-Büşra Tatar
13-Cenk Çöteli
14-Feyza Cihan
15-Asude Mercan
16-Sıla Gençoğlu
17-H.Eylem İpek Şafak
18-Gökhan Şafak
19-Ümit Aslan
20-Buğra Balkaya
21-Akın Altan
22-Oğuz Alp Güler
23-Kübra Altay
24-Hilal Zeynep Hedbe
25-Melis Selçukoğlu
"Makul şüpheyi destekleyen deliller"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.