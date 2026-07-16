Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında popçu Sıla, yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alındı.

1-İlyas Yalçıntaş

2-Mehmet Fatih Aksoy

3-Ateş İnce

4-Öner Faruk Işık

5-Şefik Ömer Dolman

6-Aybüke Albere

7-Ayşe Nur Balcı

8-İrem Haznedar

9-Orhan Yıldı

10-Burak Çelik

11-Volkan Büyükhanlı

12-Büşra Tatar

13-Cenk Çöteli

14-Feyza Cihan

15-Asude Mercan

16-Sıla Gençoğlu

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu

"Makul şüpheyi destekleyen deliller"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.