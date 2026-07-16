Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

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Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen, onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında ağır kusurlu buldu.

Karar, yaşlı bir çift arasında görülen boşanma davası üzerine verildi.

Aile Mahkemesine başvuran erkek, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu ileri sürdü.

Emekli maaşı kartının kendisine verilmediğini, bu nedenle ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunan davacı, evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak için geceleri camiye sığındığını belirtti.

Erkek, boşanmanın yanı sıra tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Kadın, hastalığı süresince yalnız bırakıldığını söyledi

Davalı kadın ise eşinin iddialarını kabul etmedi. Kocasının evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten kadın, sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakamayacağını söyleyerek evden ayrılıp kızının yanına gitmesini istediğini aktardı.

Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemde eşinden destek görmediğini ifade eden kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşi, kızı ve damadının kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Kadın ayrıca eşinin hastalığını bir kusur gibi gördüğünü, kendisini küçümsediğini ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu savundu. Kocasının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da hastalığından ve bakım sorumluluğundan kaçma isteğinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini istedi.

Aile Mahkemesi davayı reddetti

Yerel mahkeme, tarafların ayrı yaşamasının tek başına kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti.

Tanık beyanlarını değerlendiren mahkeme, erkeğin hasta eşiyle ilgilenmediği ve sağlık sorunları sırasında ona destek olmadığı sonucuna vardı. Kadına yöneltilen kusur iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek boşanma davasını reddetti.

Kadın lehine bağlanan tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, kesinleşmenin ardından ise kaldırılmasına karar verildi.

Yargıtay kararı onadı

Karara yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtaya taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşle ilgilenmemenin boşanma hukuku bakımından kusurlu davranış oluşturduğuna hükmederek Aile Mahkemesinin kararını onadı.