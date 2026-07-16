Son depremler: Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu?

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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, Elazığ'ın Sivrici ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Son dakika deprem bildirimine göre, Elazığ'ın Sivrici ilçesinde saat 22.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremin derinliği 11.47 km olarak belirtildi.

Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem! - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
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