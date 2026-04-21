ALES 2026/1 sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

On binlerce aday ALES sınavı için hazırlanıyor. Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgesini bekliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "ALES 2026/1 sınav yerleri ne zaman" sorusu her geçen gün sıklaşıyor.

ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ALES sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu sebeple gözler 1 Mayıs tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.