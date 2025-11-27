ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından ALES sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
ALES'te yılın son oturumu tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora hedefleri olan on binlerce aday, pazar günü zorlu bir sınav maratonunu geride bıraktı. Soru ve cevaplar incelendi netler için varsayımda bulunuldu fakat net sonuçlar bekleniyor. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik dünyaya adım atmak isteyenler için düzenlenen ALES/3 oturumu 23 Kasım Pazar itibarıyla tamamlandı. Başarılı bir sınav geçirmeyi amaçlayan adaylar, şimdi puanlarının sisteme ne zaman girileceğini öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de "ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar yöneltiliyor.
ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 sonuçları takvime göre 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.