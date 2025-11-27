ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından ALES sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

Akademik dünyaya adım atmak isteyenler için düzenlenen ALES/3 oturumu 23 Kasım Pazar itibarıyla tamamlandı. Başarılı bir sınav geçirmeyi amaçlayan adaylar, şimdi puanlarının sisteme ne zaman girileceğini öğrenmeye çalışıyor. Bu nedenle de "ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar yöneltiliyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 sonuçları takvime göre 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.