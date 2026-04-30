ALES sınav yerleri erişime açıldı! Sınav giriş belgesi sorgulama sayfası
ÖSYM 2026-ALES/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav 1o Mayıs'ta gerçekleşecek ve yoğun şeklide adaylar sınav yerlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte sorgulama sayfası...
ÖSYM'den yapılan açıklamada "10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2026-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 30 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.