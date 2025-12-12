Google Haberler

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları ilan edildi. On binler şimdi sonuç sorgulama sayfasına ulaşmak istiyor. Aşağıdaki linkten sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA

