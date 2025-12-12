ALES sonuçları açıklandı! ALES 3 sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin son dakika açıklamasına göre ALES sonuçları ilan edildi. On binler şimdi sonuç sorgulama sayfasına ulaşmak istiyor. Aşağıdaki linkten sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ