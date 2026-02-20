Alican Uludağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gazeteci Alican Uludağ "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelime ile birlikte "Alican Uludağ kimdir" sorusu yeniden gündem oldu. İşte Uludağ'ın biyografisi...
Alican Uludağ dün gözaltına alınmış bugün adliyeye sevk edilmişti. Uludağ ifadesinin ardından mahkemeye çıktı ve tutuklandı. Tutuklanma sonrası "Alican Uludağ kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu epey gelmeye başladı.
Alican Uludağ kimdir?
Alican Uludağ 1986 yılında Erzincan’da doğmuştur. Meslek hayatını gazetecilik alanında sürdüren Uludağ, özellikle yargı haberleriyle tanınmaktadır. Medya kariyeri boyunca adliye ve hukuk odaklı gelişmeleri yakından takip eden bir muhabir profili çizmiştir.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2008 yılında mezun olan Uludağ, aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe adım atmıştır. Farklı basın kuruluşlarında görev aldıktan sonra DW Türkçe kadrosunda görevini sürdürüyor.
Mesleki örgütlenme içinde de yer alan Uludağ; Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.