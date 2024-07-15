Altay: Milletimizin iradesine kasteden hainlere karşı daima uyanık olacağız
FETÖ terör örgütünün karanlık emellerini gerçekleştirmek için kalkıştığı darbe girişiminin ve milletimizin darbeye karşı dünyada eşi görülmemiş bir direnişle karşı koyduğu 15 Temmuz destanının 8’inci yıl dönümündeyiz.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY
Şanlı tarihinin her döneminde, her türlü mücadele ve felaketlerden alnının akıyla çıkan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de yakın tarihimizin hafızalara kazınan en büyük ihanetiyle karşı karşıya kalmıştır.
Sarsılmaz inancımız ve yıkılmaz azmimizle zafer kazandık
Tanklarla, tüfeklerle, F16’larla cesaretimizi kıracağını düşünen hainler, karşılarında milletimizin sarsılmaz imanını, yıkılmaz azim ve kararlılığını bulmuş; nitekim sonunda büyük bir hüsrana uğramıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlarca vatandaşımız tüm şehirlerde tek yürek olmuş, iradesine ket vurulamayacağını en güçlü şekilde dünyaya haykırmıştır.
15 Temmuz, milletimizin sinesinde taşıdığı kahramanlık ruhunun, birlik ve beraberliğimizin, milli iradeye olan bağlılığımızın en güzel örneğidir. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi şehadete kavuşan 251 vatandaşımıza yüce Allah’tan rahmet diliyorum. O çetin gecede hainler karşısında göğsünü siper ederek yaralanan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.
Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gözümüz gibi sahip çıkacağız. 15 Temmuz ruhunu daima canlı tutarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. FETÖ’nün ve işbirlikçi hainlerin yaptıklarını asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletimizin iradesine kast eden tüm hainlere karşı daima uyanık olacağız.
Bu düşüncelerle, milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün aramızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum.