Altay: Milletimizin iradesine kasteden hainlere karşı daima uyanık olacağız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY

Şan­lı tarihinin her döneminde, her türlü mücadele ve felaketlerden alnının akıyla çıkan aziz milleti­miz, 15 Temmuz gecesi de yakın tarihimizin hafızalara kazınan en büyük ihanetiyle karşı karşı­ya kalmıştır.

Sarsılmaz inancımız ve yıkılmaz azmimizle zafer kazandık

Tanklarla, tüfeklerle, F16’larla cesaretimizi kıracağını düşünen hainler, karşılarında milletimi­zin sarsılmaz imanını, yıkılmaz azim ve kararlılığını bulmuş; ni­tekim sonunda büyük bir hüsra­na uğramıştır. Cumhurbaşka­nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlarca vatandaşımız tüm şehirlerde tek yürek olmuş, ira­desine ket vurulamayacağını en güçlü şekilde dünyaya haykır­mıştır.

15 Temmuz, milletimizin sinesinde taşıdığı kahramanlık ruhunun, birlik ve beraberliği­mizin, milli iradeye olan bağlı­lığımızın en güzel örneğidir. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi şe­hadete kavuşan 251 vatandaşı­mıza yüce Allah’tan rahmet di­liyorum. O çetin gecede hainler karşısında göğsünü siper ede­rek yaralanan gazilerimize sağ­lık ve sıhhat diliyorum.

Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına gözümüz gibi sahip çıkacağız. 15 Temmuz ruhunu daima canlı tu­tarak ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. FETÖ’nün ve işbirlikçi hainlerin yaptıklarını asla unut­mayacağız, unutturmayacağız. Milletimizin iradesine kast eden tüm hainlere karşı daima uyanık olacağız.

Bu düşüncelerle, milletimi­zin iradesine ve demokrasimize kasteden alçak darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve kahraman milletimizin 15 Temmuz De­mokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün aramızdaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmeye ve­sile olmasını diliyorum.