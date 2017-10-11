Altay tankı için teklif bekleniyor

11 Ekim 2017

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, yurt içinde geliştirilen muharebe tankı Altay'ın seri üretimi için açılacağı belirtilen ihalede teklifleri beklediklerini söyledi.

Demir, MÜSİAD tarafından düzenlenen bir konferansta Reuters'ın Altay tankının seri üretim ihalesi ile ilgili sorusu üzerine, "Şu anda teklifleri bekliyoruz" dedi.

Altay tankını geliştiren Otokar tarafından seri üretime alınması için verilen SSM tarafından teklif kabul edilmemiş, ardından temmuz ayında savunma eski bakanı Fikri Işık seri üretim için ihale düzenleneceğini açıklamıştı.

Yurt içinde Otokar dışında FNSS'in paletli zırhlı araç tasarlama ve üretim deneyimi bulunuyor. BMC ve Katmerciler tekerlekli zırhlı araç üretirken, Tümosan'ın tekerlekli zırhlı araç üretime projesi bulunuyor.

Üç yerli şirketin katılması beklenen ihale ilk aşamada 250 tankın üretimini kapsıyor ve rakamın nihai olarak 10 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye toplamda ise 1000 Altay Tankı üretimi planlıyor.

Kaynak: Reuters