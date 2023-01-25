Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeni ile AYM Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak. 10 Şubat 2015'deki AYM Genel Kurulu'nda ilk kez Yüksek Mahkeme'nin başkanı seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.

2 Şubat Perşembe

Görev süresinin sona ermesi ile birlikte Yüksek Mahkeme, 2 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da gerçekleştirilecek seçim ile, AYM'nin yeni başkanını belirleyecek. Yüksek Mahkeme'de başkan ve iki başkanvekili seçimleri ise, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanması ile seçiliyor.

Süresi biten başkan ve başkanvekillerinin, yeniden seçilebilmelerinde ise herhangi bir engel bulunmuyor.