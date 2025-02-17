Ankara 3,5 ile sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması: Depremler ürpertebilir ancak...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20’de 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11,48 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kısa süreli sarsıntı, başkentin birçok ilçesinde hissedildi.

Deprem sonrası herhangi bir can kaybı veya hasar bildirimi yapılmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ankara’nın deprem riski açısından güvenli bir şehir olduğunu vurguladı. Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara deprem bakımından çok güvenlidir. Orası Atatürk’ün başkentidir. Küçük depremler ürpertebilir, ancak yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur. İyi yaşamlar dilerim."

Ankara’nın deprem riski düşük bir bölgede bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların panik yapmadan ancak her zaman temel afet önlemlerini alarak hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.