Son dakika: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi (SON DEPREMLER)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13:20'de gerçekleştiği kaydedilen depremin derinliğinin 11.48 km olduğu belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 11,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yenimahalle (Ankara)
Tarih:2025-02-17
Saat:13:20:01 TSİ
Enlem:40.03167 N
Boylam:32.68722 E
Derinlik:11.48 km
Detay:https://t.co/arzYYbEcXz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi