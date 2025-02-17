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Son dakika: Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi (SON DEPREMLER)

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13:20'de gerçekleştiği kaydedilen depremin derinliğinin 11.48 km olduğu belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 11,48 kilometre derinliğinde gerçekleşti.