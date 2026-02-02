Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? TOKİ Ankara başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?

Asrın projesinde her gün farklı illerde kura çekimi yapılıyor. Her hafta Toplu Konut İdaresi takvimi açıklarken Ankara'dan başvuru yapanlar kendi illeri için kura tarihini öğrenmeye çalışıyor. Sıkça gelen soru ise "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman" oluyor.

Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

Ankara 31 bin 73 konut kura çekimi için resmi açıklama henüz yapılmazken kuraların 5 Şubat'ta çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da şubat ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.