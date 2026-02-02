Google Haberler

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde eğitime ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar tatili olan iller: Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'ın hangi ilçesinde okullar tatil?

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
