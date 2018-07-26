Ankara’da nöbetçi eczanelere daha kolay ulaşılacak

26 Temmuz 2018

Mehmet KAYA

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş düzenlediği basın toplantısında, “Ankara İli tüm ilçeleri ve Kırıkkale'deki ilçelerde hizmet veren tüm eczacılara ve o gün nöbetçi olan eczanelere ulaşabilecek. IOS ve Android' e uyumlu olacak bu ücretsiz uygulamayı Ağustos ayı içerisinde hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

Basın toplantısında ilaç ve eczacılık alanındaki sorunlara da değinen Güneş, sağlık çalışanlarına sosyal güvenlik alanında sağlanan bazı avantajlardan eczacıların yararlandırılmamasını da eleştirdi. Güneş, “Ankara Eczacı Odası olarak kamu eczacılarımızın hak ettikleri emeklilik düzenlemesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isteriz” diye konuştu.

Süleyman Güneş, yeni mezun eczacıların bir yıl süreyle “yardımcı eczacı” statüsünde, eczanelerde çalışması gerektiğini belirterek, çok sayıda mezun verilmesi nedeniyle çalışacak eczane bulmakta zorluk çekildiğini belirtti. Yasa gereği eczane açılmasına nüfus kriteri getirilmesinin de yeni eczane açılışlarını sınırladığını belirten Güneş, genç eczacıların bu nedenle işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Reçeteye ilacın ticari markası değil etken madde yazılmalı

Doktorların ilaçların ticari adlarıyla reçeteye yazması yerine etken maddeyle yazması talebini tekrarlayan Süleyman Güneş, bu süreçte halkın da eşdeğer ilaçlar konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eczanelerde yaşanan şiddet olaylarında reçetesiz ilaç alma talebinin önemli yer tuttuğunu belirten Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, “”Kontrole tabi, psikotrop ilaçlar ve uyuşturucu ilaçları reçetesiz almak isteyen hastalarımız başta olmak üzere, reçetesiz antibiyotik almak isteyen kişiler eczacılarımıza şiddet uygulayabiliyor. Sizlerin de yakından bildiği üzere, geçtiğimiz günlerde reçetesinde yer alan ilacın eş değerini almak istemeyen bir kişi de yine eczane çalışanlarına şiddet uyguladı. Öncelikle eş değer ilacın bazı kişi ya da gruplar tarafından yanlış yorumlandığını belirtmekte yarar var” dedi.