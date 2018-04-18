Ankara'da Suriye trafiği

18 Nisan 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrantyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in dün Ankara'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lavrentyev ve Verşinin'in dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşmelerde Doğu Guta, İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki durum başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin detaylarıyla ele alındığı vurgulanırken, Suriye'deki BM kararları çerçevesinde öngörülen siyasi çözümün desteklenmesine ilişkin atılacak adımların da ele alındığı kaydedildi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Stefan Mistura da, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak. Mistura, daha sonra Moskova ve Tahran'a gidecek.

BM Suriye Özel Temsilcisi Ankara'ya geliyor