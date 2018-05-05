Ankara'da yeni sel uyarısı
Meteoroloji Ankara'da 3 saat şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.
TMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara'da bugün 11 kişinin yaralandığı sel felaketi sonrası yeni bir uyarıda bulundu.
Meteoroloji, Başkentte 3 saat şiddetli yağış beklendiğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.
6 kişi yaralandı
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'ndeki seyir ve park halindeki araçlar, cadde üzerindeki Boğaziçi Köprüsünün altındaki geçide sürüklendi.
Belediye ve itfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." açıklamasını yaptı.
164 araç hasar gördü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "En büyük hasar araçlarımızda. Şu anda 164'e yakın aracımız bu durumdan zarar görmüş durumda. İş yerlerimizde çok büyük, çok ağır hasarımız yaklaşık 25-30 iş yerimizde var. Bu gece 12.00'ye kadar tüm bölgemizdeki durum tespitini yapacağız ve gerekli önlemleri ivedi şekilde hızlıca alıp, tüm zarar gören vatandaşlarımızın hasarlarıyla ilgili üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Sarıeroğlu, "Mamak ilçemizde bu gece 12.00'ye kadar yukarıda 4 ayrı komisyon kurduk. Hızlıca, bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız çıkacaklar, hasarların tespitini yapıp yarın itibarıyla da Mamak ilçemizin Boğaziçi Mahallesi'nde hayatın tekrardan normalleşmesine yönelik tüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" bilgisini paylaştı.
"Araçlara çok fazla müdahale etmeyin"
Ankara Valisi Ercan Topaca, vatandaşlardan hasar gören araçlarını yerinden oynatmamalarını, tespit yapıldıktan, fotoğrafı çekildikten sonra kaldırmalarını isteyerek, "Dükkanı zarar gören vatandaşlarımız da hasar tespit komisyonu gelmeden çok fazla müdahale etmesinler" dedi.