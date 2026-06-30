Ankara'daki taksilere kolonya ve lokum düzenlemesi

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklarını hızlandırdı. Zirve kapsamında sadece güvenlik ve ulaşım önlemleri değil, yabancı misafirlerin karşılanmasına yönelik hizmet standartları da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda Ankara'daki taksiciler de özel bir uygulamaya hazırlanıyor.

Taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve sürecinde görev yapacak taksi şoförlerinin gri pantolon ve beyaz gömlekle hizmet vereceğini açıkladı. Araçların da fiziksel olarak eksiksiz şekilde hazırlanacağını belirten Yiğiner, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yabancı konuklara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla taksilerde Türk lokumu, kolonya ve sıcak hava nedeniyle soğuk su ikram edilecek. Böylece misafirlerin havalimanından itibaren Türk misafirperverliğini hissetmeleri amaçlanıyor.

"Ankara'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Mehmet Yiğiner, havalimanından çıkan yabancı konukların ilk karşılaştığı kişilerin taksiciler olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle şoförlerin hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Yiğiner, tüm taksici esnafından nezaket, güler yüz ve örnek esnaf anlayışıyla hareket etmelerini istedi.

Zirve boyunca kırmızı alan uygulaması yapılacak

Zirve süresince havalimanları, protokol güzergâhları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek. Yetkililer, taksicilerin güvenlik birimlerinin yönlendirmelerine eksiksiz uymalarının büyük önem taşıdığını vurgularken, Ankara'nın uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının Türkiye'nin küresel konumunu bir kez daha ortaya koyacağını belirtti.