Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret aratacak mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. Milyonlarca asgari ücretli de temmuz ayında zam yapılmasını istiyor. 6 aylık enflasyon farkımın yüzde 18 olması beklenirken çalışanlar enflasyona ezilmemek için hükümetten adım bekliyor. Peki ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Konu hakkında hükümetten yakın zamanda bir açıklama yapılmadı. Beklentiler yine bu yıl da ara zam yapılmayacağı yönünde...

Haziran ayında enflasyonun çok yüksek gelmesi durumunda bir atış yapılacağı kulislerde konuşuluyor.