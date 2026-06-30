Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücret aratacak mı?
Temmuz ayına giriliyor ve asgari ücretle çalışan milyonlar ara zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Çalışanlarda beklenti her geçen gün artarken hükümetin açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor. Bu nedenle sık sık gelen soru "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı" oluyor.
Temmuz ayında emekli ve memur zam alacak. Milyonlarca asgari ücretli de temmuz ayında zam yapılmasını istiyor. 6 aylık enflasyon farkımın yüzde 18 olması beklenirken çalışanlar enflasyona ezilmemek için hükümetten adım bekliyor. Peki ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Konu hakkında hükümetten yakın zamanda bir açıklama yapılmadı. Beklentiler yine bu yıl da ara zam yapılmayacağı yönünde...
Haziran ayında enflasyonun çok yüksek gelmesi durumunda bir atış yapılacağı kulislerde konuşuluyor.