Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ticaretinin önündeki engeller kalkmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde NATO'nun caydırıcılığını koruması gerektiğini belirterek, savunma ticaretindeki engellerin kaldırılması ve müttefikler arasında dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran ateşkesinin kalıcı olması gerektiğini vurgularken, Orta Doğu'da kalıcı barışın Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
* Belirsizlik döneminin ortasında bulunuyoruz. NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesi gerekiyor.
* Türkiye'nin dışlanmaması gerekiyor. NATO üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun artması şart. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Savunma ticaretinin önündeki engeller kalkmalı.
* Lübnan'a saldırıları dikkatle takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli. İsrail'in gaspları bitmeden barış sağlanmaz.
"Filistin devleti kurulmalıdır"
* Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. Filistin devleti kurulmalıdır.
* ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalıdır. Mutabakatı baltalamaya çalışan saldırıları takipteyiz. Türkiye barışa ve istikrara destek veriyor. Ankara'daki NATO Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak.
* Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçtedir.
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