Saatte 79 kilometreye çıkan ahşap araç jandarmaya takıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan yaptığı araçla tur atan Muhammet Karaman hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören görüntülerde aracın saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda tamamen ahşaptan yaptığı araçla tur atan Muhammet Karaman hakkında idari işlem uygulandı. Sosyal medyada ilgi gören araca, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından el konuldu.
Ayder Yaylası'nda ahşaptan ürettiği araçla sürüş yapan Karaman, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde aracın saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
Paylaşımın kısa sürede yayılması üzerine ilgili ekipler inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından aracın sahibi ve sürücüsü Muhammet Karaman hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.
Araç muhafaza altına alındı
Jandarma ekipleri tarafından yürütülen işlemlerin ardından tamamen ahşaptan üretilen araç muhafaza altına alınarak el konuldu.
Olayla ilgili idari sürecin devam ettiği öğrenildi.