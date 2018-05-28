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Ankara'ya sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Ankara'da saat 14.00-20.00 arasında sağanak yağış ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara'ya sağanak ve dolu uyarısı
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Ankara'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte bugün yerel olarak öğle saatlerinden itibaren saat 20.00'ye kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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