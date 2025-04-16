Anneler Günü ne zaman 2025? Hangi güne denk geliyor? Önemi ve tarihçesi...

Mayıs ayı yaklaşırken, 2025 Anneler Günü’nün hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnetin sembolü olarak öne çıkıyor. Peki Mayıs ayının 2. pazar gününde kutlanan Anneler günü bu yıl hangi güne denk geliyor? Anneler Günü ne zaman 2025?

2025 Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, bu yıl 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de Mayıs ayının ikinci pazarında anneler anılıyor ve çeşitli etkinliklerle hatırlanıyor.

Anneler Günü’nün kökeni nereye dayanıyor?

Anneler Günü’nün modern anlamda kutlanmaya başlanması 20. yüzyılın başlarına uzanıyor. En bilinen anlatıma göre, ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan öğretmen Anna Jarvis, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl özel bir gün düzenlemek istedi. Bu istek, ilk kez 1908 yılında bir okulda, 407 çocuk ve anneleriyle birlikte yapılan bir etkinlikte somutlaştı.

Jarvis’in çabaları başlangıçta resmi makamlarca kabul görmese de, yaptığı yoğun kampanyalar sonuç verdi ve 1914 yılında ABD’de Mayıs ayının ikinci pazarı "Anneler Günü" olarak ilan edildi. Ancak zamanla bu günün ticarileştiğini gören Anna Jarvis, bu gelişmelere karşı çıkarak çeşitli davalar açtı fakat sonuç alamadı.

Kökenleri daha da eskiye dayanıyor

Anneler Günü’nün geçmişi yalnızca modern tarihle sınırlı değil. Antik Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların annesi kabul edilen Rhea onuruna düzenlenen ilkbahar festivalleri, bu geleneğin tarihsel kökenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Benzer şekilde, Antik Roma’da da ana tanrıça Kibele adına kutlamalar yapıldığı biliniyor.