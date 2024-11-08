Antalya-Rize uçuşlarının ilki bugün yapıldı

Antalya-Rize arasında direkt uçuşlar bugün başladı. Kış boyunca haftada iki kez yapılacak uçuların ilki 151 yolcuyla gerçekleşti

Antalya'dan Rize'ye gelen yolculardan Mehmet Okumuş, ilk uçuş dolayısıyla yaşadığı heyecanı anlatırken: "Antalya sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir turizm destinasyonu. İş için Antalya'ya gitmiştim. Bugün de gerçekleştirilen uçakla Rize'ye geldim. Yaz sezonu olmamasına rağmen uçak doluydu. Uçakta yabancı yolcular vardı" dedi.

6-7 saatlik yol 1,5 saate indi

Çocuklarıyla Antalya'dan Rize'ye gelen Esra Karaaslan ise direkt sefer sayesinde memleketine kolaylıkla geldiklerini söyledi. İlk uçuş olmasının kendilerini biraz heyecanlandırdığını anlatan Karaaslan, "Uçaktan inerken alkışlar filan oldu. Alanya'da yaşıyorum. Memlekete gelmek için Alanya'dan Antalya'ya gidiyorum. Oradan İstanbul'a, oradan da aktarmalı Rize'ye geliyorduk. Daha önce uçakla 6-7 saate geliyordum. Şimdi 1,5 saate geldim. Çok güzeldi. Bu uçuşların devamını istiyoruz. Direkt uçuşu görür görmez bilet aldım. O yüzden bayağı heyecanlıydık" ifadelerini kullandı.