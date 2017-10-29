Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1ölü 17 yaralı
Akseki'de turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan tur midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve içinde 18 Japon turist bulunan Bayram Yetkin idaresindeki 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, midibüsteki 18 Japon turist yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek turist, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Cenaze, Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralı turistler, Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA