Son dakika... Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü

Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Bayram sabahının kahreden haberi Antalya'dan geldi. Kepez'de gece saatlerinde prefabrik bir evde çıkan yangında, 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik bir yapıda gece saat 02.00 sıralarında çıktı.
Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA