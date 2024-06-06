Antalya'da yerleşim yerlerinin yanında orman yangını çıktı

Son dakika gelişmesi...Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

"Rüzgarın sert şekilde esmesi müdahaleyi zorlaştırıyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangına ilişkin olarak, "Camdan baktığımızda dumanlar gördük. İtfaiye müdahale etti. Aşağıda ve belediyenin yanında da başladı. Saat 13.00 gibi başladı. Hemen müdahale ettik. Aşağı taraftaki yangın kontrol altına alındı. Yetkili arkadaşlarla yeniden görüşeceğim" ifadesini kullandı.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ayrıntılar geliyor...