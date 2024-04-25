Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, "109 yıl önce bugün, bu vakitte, burada, Anzak ruhu doğdu." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu'nda yapılan geleneksel "Şafak Ayini"nde konuşan Marles, Anzak Törenleri’ne her yıl ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür ederek, "109 yıl önce bugün, bu vakitte, burada, Anzak ruhu doğdu." dedi.

Çok sayıda Avustralyalı ve Yeni Zelandalının, Anzak askerlerine saygılarını sunmak için Şafak Ayini'ne katıldığını belirten Marles, Anzak olmanın birbirine destek olmak anlamına geldiğini kaydetti.

Marles, yaklaşık 9 bin Avustralyalının Çanakkale’de, 10 binlercesinin Birinci Dünya Savaşı’nın farklı cephelerinde öldüğünü hatırlatarak, kayıpların nesilden nesle aktarılan bir "yara" olduğunu ve hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Barış vurgusu

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de 100 yıl önce birbirine düşman olan milletlerin bugün dost olduğuna işaret etti.

Ülkesinden çok sayıda genç askerin Çanakkale Kara Muharebeleri'nde öldüğüne dikkati çeken Peters, bunu ülkesinin umut ve potansiyel vadeden gençlerin kaybedilmesi olarak nitelendirdi.

Peters, "Çatışmaların şiddetini düşürmek ve gerilimi azaltmak için diplomasiye hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı." diyerek, tüm insanlığın ve ülkelerin bir araya gelerek barışı muhafaza etmesi gerektiğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Peters, "Her zaman barışın yolunu gözetmeliyiz." ifadesini kullanarak, ancak bu şekilde Çanakkale’de yaşamını yitiren askerlerinin hakkının ödenebileceğini söyledi.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.