AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

AÖF öğrencilerini final sınavı heyecanı sarmış durumda... Özellikle mezun olacak adaylar bu sınava yoğun şekilde çalışıyor. Sınavın olmazsa olmazı sınav giriş belgesi... Hafta sonuna girilirken dillerden düşmeyen soru "AÖF sınav yerleri belli oldu mu" şeklinde...

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi bir tarih paylaşımı yapmadı. Sınav yerleri genellikle bir hafta öncesinde belli oluyor. Final sınavı giriş belgelerinin 3 Mayıs Pazartesi erişime açılması bekleniyor.

Öte yandan Yaz Okulu Sınavı’nın tarihi de açıklandı. Buna göre yaz okulu kapsamında yapılacak sınavlar 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.