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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesinde sorun yaşanıyor. Binlerce kişi siteye girmek istediğinde uyarı ile karşılaşıyor. Sıkça gelen soru ise "AÖF sitesi çöktü mü, neden çöktü", "AÖF sitesi ne zaman açılacak" oluyor.

AÖF sitesi çöktü mü, neden çöktü?

Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada bakım çalışması yapıldığı belirtildi. Vatandaşlar siteye girdiğinde "Whoops, looks like something went wrong" ibaresi ile karşılaşıyor.

Sorunun birkaç saat içinde çözülmesi bekleniyor.