AÖL 2. dönem sınavları kaçta başlıyor? Bugün kaç oturum yapılacak? Sınav detayları neler?

Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrencilerin AÖL 2.dönem sınavları bugün ve yarın 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavlar 81 ilde, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacak.

3 oturumun gün ve saat detayları neler?

1. oturum 22 Mart 2025 Cumartesi günü 10.00’da, 2. oturum 22 Mart 2025 Cumartesi günü 14.00’te, 3. Oturum ise 23 Mart 2025 Pazar günü 10.00’da yapılacak.

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.

Sınavda kaç soru sorulacak?

Sınavlar 3 oturum halinde yapılacak. Her oturum 100 dakika sürecek. Her ders için, 4 cevap seçenekli 10 sorudan oluşacak testler yapılacak.

Sonuçlar nasıl hesaplanacak?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak ve sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.