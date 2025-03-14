AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL sınav tarihleri

Mart ayının gelmesiyle birlikte 2025 AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerine açık öğretimden devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav belgesi yayınlandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖL öğrencileri ikinci dönem sınavları için yedek salon işlemlerini 03-20 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Üç oturumda düzenlenen sınavda sorumlu olunan her dersten 11 soru yer alacak.

MEB takvimine göre AÖL sınavları 22-23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.

İlk oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 10.00'da, ikinci oturum 22 Mart 2025 Cumartesi saat 14.00'te ve üçüncü oturum ise 23 Mart 2025 Pazar saat 10.00'da başlayacak.

Sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

MEB tarafından açıklanan takvime göre, Açık lise sınav giriş belgesi bugünden (14 Mart 2025) tarihinden itibaren alınabilecek.

Öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişebilecekler.

AÖL sınav giriş belgesi alma ekranına buradan ulaşabilirsiniz.