AÖL soruları açıklandı mı? AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman, hangi gün yayımlanacak?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları 14-15 Mart tarihlerinde yapıldı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler ilk olarak soru ve cevap anahtarına çevrilmiş durumda... Adaylar netlerini hesaplayabilmek için cevapları bekliyor. Peki, AÖL soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AÖL soruları açıklandı mı?

2026 AÖL 1. dönem soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmış değil. Sorular genellikle 3 gün içinde açıklanıyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde erişime açılacak.