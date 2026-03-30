APP plaka cezası uzatıldı mı, ertelendi mi?

APP plakalarla ilgili cezalar 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Süre daralırken şoförler odalarında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sürenin ileri bir tarihe alınmasını isterken "APP plaka cezası uzatıldı mı" sorusu tırmanıyor. İşte detaylar...

APP plaka cezası uzatıldı mı?

Sosyal medyada sürenin uzatıldığına dair paylaşımlar yapılırken İstanbul Şoförler Esnaf Odası'ndaki yetkililer sürenin uzatıldığına dair bir resmi yazının gelmediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez'den açıklama

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunuyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında, "Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok" ifadelerini kullandı.

Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."