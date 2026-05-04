Ara tatil kalktı mı, kalkıyor mu?

Gelecek yıl eğitim-öğretim alanında birçok değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Bakan Yusuf Tekin zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. En son olarak Tekin ara tatil ile ilgili konuştu. Bu gelişme sonrası "Ara tatil kalkıyor mu" sorusu sıklaştı.

Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?

Gelecek yıl ara tatilin kaldırılıp yaz tatilinin uzatılacağı bir plan üzerinde çalışılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ile ilgili "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak." diyen Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" dedi.